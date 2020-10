Addio ad Antonio Corona, segretario del vivaio del Casale

ALESSANDRIA - Lutto nel calcio provinciale: si è spento nella notte Antonio Corona, segretario del settore giovanile del Casale Fbc, stretto collaboratore di Vittorio Turino.

Classe 1959, di Robella, frazione di Trino, si è sempre sentito un casalese di adozione e il 'Bianchi' è stata la sua seconda casa. "Antonio è stato un punto di riferimento fondamentale per i nostri giovani - si sottolinea in una nota ufficiale del club nerostellato - per i tecnici e per le famiglie. Al Casale, a centinaia di atleti, ha decicato tempo, passione e umanità. Per tutti ha sempre avuto attenzione, dolcezza e buoni consigli".

Lino Gaffeo, Giuseppino Coppo, Vittorio Turino e tutti i componenti degli staff tecnici e delle formazioni ricordano Corona con grande affetto e tristezza. Moltissimi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo sportivo.