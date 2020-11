Lavori al PalaCima, salta l'allenamento prima del debutto

ALESSANDRIA - Doveva essere il giorno in cui posizionare la nuova vetrata al PalaCima, in sostituzione di quella distrutta dall violento nubifragio di inizio agosto. La ditta ha rimosso il cartongesso usato da ottobre per permettere alle squadre di basket e pallavolo di allenarsi e giocare, ma al momento di collocare il pezzo nuovo, si è scoperto che le misure dell'intelaiatura in alluminio erano sbagliate.

Un errore di fabbricazione, che dovrebbe essere risolto in un giorno: intanto, nello squarcio è stato posizionato un telone, a parziale protezione, ma la temperatura, all'interno è di pochi gradi.

"Abbiamo saltato la seduta di questa mattina e nel pomeriggio proveremo a lavorare, ma senza fermarci per analizzare i singoli movimenti. Si corre - spiega Claudio Vandoni, coach di Fortitudo Alessandria - con la speranza che il freddo non comprometta la condizioni fisiche degli atleti". E domani mattina, a poche ore dal debutto in campionato contro Oleggio, a Borgomanero (palla a due alle 18), niente seduta di tiro. "Dall'ufficio tecnico ci hanno comunicato che il PalaCima è chiuso per lavori. Gli operai della ditta incaricata sono persone squisite, ma devono rispettare tempi, che già sono slittati per un errore che non dipende da loro. Forse, però, con l'amministrazione comunale, che è proprietaria dell'impianto (in gestione all'Alessandria Volley, ndr), sarebbe stato opportuno coordinarsi. Siamo l'unica squadra che utilizza l'impianto che, in questo momento, ha un campionato federale".

Costi ridotti?

Vandoni solleva un altro problema. "Dalle Federazioni sono arrivate sollecitazoni ai Comuni per un aiuto alle società, che in questa fase e da mesi, hanno solo costi e nessun introito né dal pubblico, né dagli sponsor. L'invito è a praticare riduzioni sugli affitti degli impianti: in quasi tutti i comuni della B è stato deciso di abbuonare tre mensilità e praticare una riduzione dell'80 pr cento sui costi orari prepandemia. Posso fornire le comunicazioni di Lucca, Cento, Treviglio e altre. Alessandria non mi sembra orientata in questa direzione: mi chiedo perché visto che noi rappresentiamo la città nella terza serie nazionale".