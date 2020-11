Bertram, derby e settimana d’oro

VOGHERA - La prima in casa, la vittoria nel derby con Biella (65-54), chiude la settimana d’oro della Bertram e porta i Leoni in testa alla classifica del girone Verde a punteggio pieno. E’ stata una battaglia, come previsto. Anche per merito di una Edilnol (Miaschi 15 punti) che ha combattuto con grande spirito fino alla fine. Cannon, 21 punti e 14 rimbalzi, il migliore dei bianconeri.

Bertram avanti per 39’. Anche +13 (36-23) alla fine del primo tempo. Una gara che Tortona conduce ma non chiude. Merito della difesa di Biella, che regge con l’intensità e i rimbalzi d’attacco e con la poca lucidità a tiro dei bianconeri (senza Ambrosin), che accusano la fatica della terza partita in sette giorni.

Nel finale, con Biella minacciosa fino al -3 (53-50), lo strappo decisivo aperto dalla tripla di Sanders a 2’30” dalla sirena e chiuso con 5 punti di Cannon.

Ora per la capolista quattro gare di fila al PalaOltrepò per provare la prima fuga stagionale.

Bertram-Edilnol 65-54

(17-12, 36-27, 51-44)

Bertram Tortona: Tavernelli 4, Mascolo 6, Sanders 9, Fabi 17, Cannon 21, Graziani 2, Morgillo, Severini 4. Sackey, Ciadini, Rota. All. Ramondino

Edilnol Biella: Laganà 9, Miaschi 15, Wojciechowski 13, Lugic 1, Bertetti 4, Pollone 3, Hawkins 9, Vincini. Ne: Pietra, Aimone, Moretti. All. Squarcina