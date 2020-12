Novipiù al derby, Bertram aspetta Verona

VOGHERA - Bertram per continuare a volare, Novipiù per ripartire dopo due stop. Turno post natalizio intenso per le alessandrine di A2 maschile. In campo, per la nona di andata, tutte le 14 squadre del girone Verde. Tutte sui parquet alle ore 18. Un bel segnale di 'normalità' per un campionato che faticosamente sta iniziando a funzionare. Il Covid-19 è sempre una minaccia (la conferma è, anche, la positività del coach di Tortona Marco Ramondino), ma il torneo sta procedendo e i recuperi stanno mettendo in pari una classifica che resta, al momento, disequilibrata e poco leggibile (Tortona e Udine con 7 gare giocate, Bergamo con sole 4). Le due alessandrine sono in campo, tra poche ore, per due partite molto interessanti e tutte da seguire.

A Voghera arriva Verona

Bertram Tortona- Tezenis è il match del PalaOltrepò. Un match che mette di fronte due tra le squadre più accreditate alla vigilia. Tortona ha finora rispettato le attese, andando anche oltre (primo posto, 14 punti e 0 sconfitte), Verona invece ha iniziato il campionato infilandosi subito in una crisi (1 vittoria e 4 sconfitte). Grande assente del match coach Marco Ramondino, fermato dalla positività Covid alla vigilia. A sostituirlo in panchina (squadra al completo) il vice Vanni Talpo, alessandrino al debutto come capo allenatore in A2. Per lui la responsabilità di far continuare ai Leoni il percorso netto. «Dobbiamo continuare a lavorare, andando tutti nella stessa direzione a partire dalla difesa – indica Talpo - e cercando poi un gioco offensivo di squadra in ogni possesso».

Grande protagonista di questo inizio di stagione, Lorenzo Ambosin. «Verona è una formazione esperta e fisica in tutti i ruoli, il cui reale valore non è identificato dalla attuale classifica. Dovremo essere bravi a seguire il piano partita dello staff mantenendo alta l’attenzione in difesa».

Grande ex della gara il veronese Phil Greene IV, in bianconero nella stagione 2016/17. Altro aspetto di interesse il confronto tra Jamarr Sanders, Luca Severini (Bertram) e Giovanni Tomassini (Tezenis): oggi avversari, ma tutti e tre grandi protagonisti della Junior Casale di coach Ramondino finalista nel 2018.

Si gioca alle ore 18. Arbitri: Costa, Bartolini, Catani. Diretta streaming su LNP Pass: https://bit.ly/3nJuVAa

A Casale derby con Biella

Al PalaFerraris di CasaleMonferrato va invece in scena il derby Novipiù- Edilnol Biella. Casale arriva dopo due sconfitte casalinghe in fila che hanno stoppato il trend positivo dei rossoblù. La buona notizia è che i rossoblù dovrebbero essere finalmente al completo con il rientro di Luca Valentini. L’assistente allenatore Andrea Fabrizi presenta così la gara. «Biella è l'ultima tappa di una serie molto impegnativa di cinque partite in quattordici giorni. Come sempre sarà una partita speciale ma l'assenza del pubblico toglie un elemento fondamentale del derby. Ricarichiamo le batterie, mentali e fisiche, sapendo di affrontare una squadra ben allenata, con una grande energia e vogliosa anch'essa di riscatto».

Le difficoltà del match anche nelle parole di Niccolò Martinoni. «Biella è una squadra molto difficile da affrontare. Noi arriviamo da due sconfitte consecutive in casa, quindi dobbiamo avere grandi motivazioni».

Coach Ferrari deve scegliere nel ballottaggio tra Lucio Redivo (a riposo con Urania) e Corban Collins. Favorito sembra essere l’argentino.

Squadre in campo alle ore 18. Arbitri: Longobucco, Terranova, Marota

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social del club e in diretta in streaming su Lnp Pass.