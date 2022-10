URPA 17 sconfitta in semifinale

Non è andata bena per la Under 17 dell’URPA che è stata sconfitta pesantemente a San Mauro Torinese 79-12, nella semifinale del torneo d’apertura che stabilisce i primi quattro posti. Anche di fronte ad un punteggio severo, i tecnici Enea Sphella e Gigi Castucci hanno sottolineato gli aspetti positivi: «Abbiamo affrontato una squadra ben strutturata e molto organizzata, noi abbiamo dimostrato dei miglioramenti soprattutto in fase difensiva e abbiamo retto bene finché non abbiamo avuto qualche infortunio a cui non abbiamo potuto supplire per delle defezioni dell’ultimo momento».

Le mete alessandrine sono state segnate da Leone e Palumbo. La squadra disputerà quindi sabato prossimo la finalina per il terzo e quarto posto, sul campo del Monferrato Asti.

Sconfitta anche la Under 19, che sabato scorso a Novi Ligure ha affrontato in amichevole i pari età di una mista CUS Genova – Amatori Genova, con un ulteriore rodaggio verso l’inizio del campionato.

Nella foto 1: La Under 19 URPA impegnata con la mista CUS-Amatori Genova (foto: Daniele Monaco)