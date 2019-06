Claudio Vercelli chiude le Giornate della Memoria

Si conclude il ciclo di eventi legati alla Giornata della Memoria. Giovedì 14, alle ore 17, la biblioteca acquese ospiterà la conferenza di Claudio Vercelli ‘Antisemitismo e neofascismi – Un passato che non passa’.

Lo storico torinese è autore di opere come ‘Il negazionismo, storia di una Menzogna’ (Laterza) e ‘Neofascismi’ (Edizioni del Capricorno) che hanno acceso il dibattito culturale internazionale sui temi trattati.

L’evento della rassegna staziella farà il punto dell’antisemitismo contemporaneo veicolato dai moderni mezzi di comunicazione.

«Nel caso di internet, ed in particolare dei social network, la diffusione di tesi complottistiche si incontra con una concezione sospettosa, ai limiti del rifiuto, di una parte della narrazione storica, insieme ad un approccio cognitivo e, infine, ad un giudizio morale relativistici sui trascorsi delle nostre società – ha spiegato - Il web è una sfera virtuale che chiama in causa significativi aspetti caratteriali dell'individuo, sollecitandone un individualismo assoluto, un narcisismo tanto esasperato quanto debole. Sul discorso della morte, della sua visibilità e del suo occultamento, il negazionismo gioca una parte della sua seduttività, alimentando un relativismo gnoseologico e cognitivo che si incontra con il cinismo e lo scetticismo, fattori che giocano un ruolo rilevante nel mondo in cui una parte dei giovani e dei meno giovani si rapporta a sé e al mondo circostante».

Info: 0144.770272