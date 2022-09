Sini, unico superstite. Nunzella ultimo innesto

ALESSANDRIA - C'è da avere fiducia nella coppia Galeandro - Nepi. A sentire i diretti interessati, oggi al 'Moccagatta', l'intesa c'è già, "ci completiamo bene, con caratteristiche diverse da unire per alzare il peso offensivo dei Grigi. Il dialogo cresce, ci parliamo molto anche fuori dal campo", sottolinea l'ex Fermana e Lecco, e l'allievo di Paolo Zirafa è sulla stessa lunghezza d'onda. In attesa di vedere Sylla in gruppo, che ha firmato ieri, e N'Gbesso, che è il 2003 preso oggi dallo Spezia, il peso dell'attacco, almeno all'inizio, sicuramente anche domenica nel 3-5-2 (o 3-4-1-2) a Imola, sarà su di loro. "La responsabilità? E' stimolante. Sempre sotto pressione aiuta, evita di adagiarsi"

Perché la punta da doppia cifra, che Cerri aveva indicato come obiettivo, non è arrivata, e la cinquina davanti è fatta, appunto, da Galeandro, N'Gbesso, Nepi, Sylla e Pagani, fisicità, auspicabile esplosività nel tiro, ma un bottino di reti tutto da costruire e alimentare.

Difesa con centimetri

Anche in difesa numericamente, e anche per centimetri, il reparto è coperto. Anche perché c'è un superstite: sarebbe stato un caso forse unico, sicuramente nella storia dei Grigi, non avere in rosa nessuno degli uomini della stagione passata. Perché questa era l'intenzione più volte ribadita da Luca Di Masi. Invece uno è rimasto, Simone Sini, contento di restare: anche negli ultimi allenamenti spesso lo si è visto dialogare con Cerri e con Rebuffi, e la società ha ritenuto di vedere in lui quell'attaccamento indispensabile per affrontare una stagione dove salvezza è il traguardo sottolineato da tutti (ad eccezione di Rota, che crede nei playoff). In fondo Sini ha avuto davvero poche opportunità per confermare la scelta fatta a gennaio 2021, colpa di un brutto infortunio, operazione, lungo recupero, mezzo campionato, l'ultimo, a Renate. E' rimasto, evidentemente "la volontà di prolungare" si è tradotta anche in un contratto spalmato (era in scadenza a giugno 2023) e l'atteggiamento ha convinto la società "a investire" ancora di lui.

Corti in mezzo

E il centrocampo il reparto, in cui, invece, i conti tornano poco: Lombardi, Nichetti, Speranza, Filip, Ghiozzi (che ha più vocazione offensiva), Perseu, Podda, Pellegrini (che è trequartista), possiamo aggiungere l'ultimo arrivato, Leonardo Nunzella, 30 anni, annuale con opzione sul secondo (Fidelis Andria l'ultima società), che è esterno sinistro, utilizzabile anche da quinto. Come Rizzo a destra, ma l'ex Sorrento è finito sotto i ferri per ridurre la frattura frammentaria della clavicola sinistra, con tempi di recupero da definire, ma non brevi.

C'è, ancora, il mercato degli svincolati, se questasarà, però, la volontà del club. Gli obiettivi delle ultime ore? La punta Giuseppe Ambrosino dal Napoli è finito a Como in prestito, in vantaggio fin da subito sui Grigi. E Aniello Salzano al Sangiuliano City, non una concorrenza imbattibile, ma anche Cerri, pochi giorni fa, non aveva nascosto un contatto, ma anche la complessità dell'operazione. Forse ai Grigi poteva interessare un prestito, la Ternana (e il giocatore) hanno preferito la cessione a titolo definitivo.

Così la rosa

Ecco la rosa per il debutto a Imola.

Portieri: Cristian Marietta (2002), Luca Liverani (1989).

Difensori: Lorennzo Checchi (1991), Davide Costanzo (2002), Nicolò Bellucci (2001), Simone Sini (1992), Matteo Baldi (2002), Arensi Rota (1995), Francesco Rizzo (1998), Leonardo Nunzella (1992)

Centrocampisti: Marco Nichetti (1996), Fausto Perseu (2002), Mattia Speranza (2003), Robert Filip (2002), Luca Lombardi (2002), Mauro Ghiozzi (2002), Lorenzo Podda (2003), Leonardo Pellegrini (2003)

Attaccanti: Alessandro Galeandro (2000), Youssouph Sylla (1998), Alessio Nepi (2000), Henoc N'Gbesso (2003), Federico Pagani (2003)

Biglietti? Domani

A Imola, dove oggi ha firmato il secondo ex (dopo Stjepovic), Castellano, c'è molto caos in un club con solo un paio di figure di riferimento. Così, dopo un contatto dell'Alessandria con gli emiliani, è arrivata la rassicurazione che domani, venerdì, sarà aperta la prevendita per la gara di domenica (per gli ospiti posti nei distinti e nella curva). Il circuito è Etes, la società grigia si attiverà per verificare un punto vendita in zona.

I tifosi ci saranno: pochi posti ancora disponibili sul pullman della Nord (ultime prenotazioni con whatsapp al 3394213037) e un buon numero di macchine.