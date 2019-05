"I pregiudizi vivono in noi. E il Pride è necessario per vincerli"

«È soltanto un video, nulla più. Per quello che mi costa...». Certo, signora Robin’s, però, intanto, gli organizzatori del pride di Alessandria incassano l’appoggio di un volto noto, un’artista poliedrica. «Mi sembra doveroso. E so di non essere stata l’unica a sponsorizzare l’iniziativa».

Infatti non lo è. Perché ad esempio anche la cantante Arisa ha fatto lo spot alla manifestazione, e come lei altri vip o presunti tali sono pronti ad accodarsi a chi sostiene l’evento, che beneficia pure del patrocinio del Comune.

Dunque, sabato sarà Pride. Partenza alle 16 in viale della Repubblica; otto o nove carri in parata, migliaia di persone previste, attraversamento delle vie del centro, arrivo a Parco Italia per la manifestazione ufficiale, poi serata di spettacolo alla Ristorazione sociale con cena a cura di Slow food.

