Sfratti: nuovi spazi per donne e bambini

Pareti arancioni e un lungo corridoio per un totale di 400 metri quadri: questi sono i nuovi spazi nell’ala attigua al dormitorio femminile gestito da Caritas nei locali dell’ex ospedale psichiatrico che dalla prossima settimana potranno ospitare fino a 8 donne con figli che si trovano ’senza casa’ ad affrontare gli sfratti per occupazioni abusive. Otto camere, servizi igienici e tanti spazi condivisi: cucina, sala da pranzo, sala tv e relax, area giochi e compiti per i più piccoli.

Un lavoro di ristrutturazione e arredo degli spazi iniziato ad aprile e ormai in dirittura d’arrivo. «Anche grazie alla partecipazione di tutta la comunità alessandrina, dal mondo del volontariato a quello del terzo settore, fino all’associazionismo» come ha spiegato il direttore di Caritas, Gianpaolo Mortara, insieme al presidente di Opere di Giustizia e Carità, Roberto Massaro.