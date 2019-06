Borgo Rovereto, una festa speciale

Il conto alla rovescia può finalmente cominciare. Manca davvero poco per l’edizione 2019 della festa di Borgo Rovereto, in programma domani e domenica dopo il rinvio di maggio. Questa volta le condizioni meteo sembrano essere favorevoli e tutto è pronto per celebrare nella maniera più adeguata possibile un compleanno davvero speciale, il numero 25.



Vittorio Ferrari, che nella circostanza debutta nel ruolo di presidente dei commercianti di Borgo Rovereto (raccogliendo il testimone da Mariella Bertolotti) vuole proporre un momento di riflessione, ricordando da dove tutto cominciò. "La prima edizione si svolse nella primavera del 1995, quella successiva alla tragica alluvione del novembre precedente. In un momento drammatico, Alessandria riuscì a fornire una risposta straordinaria, dimostrando di volere e di sapere rialzare la testa".

Sul giornale in edicola, quattro pagine speciali dedicata alla festa.