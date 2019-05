Riboldi clamoroso: a Casale è plebiscito

Federico Riboldi con la vittoria conseguita ieri, martedì, ha raggiunto due obiettivi: con i suoi trentatré anni è il più giovane sindaco di Casale Monferrato e, per la prima volta, un candidato si è aggiudicato la vitoria al primo turno, senza dover passare per il ballottaggio.

Il trend si è visto subito dall’arrivo in Comune degli esiti delle prime sezioni elettorali, con Riboldi e la sua coalizione nettamente in testa (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Difesa e Ripresa) a raccogliere il risultato di una vittoria senza ballottaggio. «Questo dimostra -dice il segretario cittadino della Lega, Mario Faré – la coesione della coalizione, tutti abbiamo spinto per arrivare sino a qui, con un esito che consentirà di saltare il ballottaggio, soprattutto perché ci consentirà di prendere in mano la città subito e farla ripartire.