Capotreno aggredita in servizio, un arresto

Un’altra capotreno aggredita mentre era in servizio. A Novi Ligure, città dove gli agenti della polizia ferroviaria di Alessandria, in servizio di scorta a bordo del treno regionale Genova – Torino, hanno arrestato in flagranza di reato il responsabile. Si tratta di Loris Siriu, 34 anni, senza fissa dimora. L’episodio è avvenuto ieri mattina, ma la notizia è stata confermata soltanto poco fa dalla Polizia appena terminata l’udienza in Tribunale. L’arresto è stato convalidato.

La reazione brutale del passeggero quando il treno partito da Genova si stata avvicinando alla stazione ferroviaria di Novi Ligure. Quando la capotreno ha chiesto di esibire il titolo di viaggio, il passeggero l’ha spinta contro i sedili e, una volta sceso sulla banchina, ha continuati ad inveire ad alta voce. Sul posto è intervenuta la Polfer. L’arrestato è stato denunciato anche per interruzione di pubblico servizio, avendo causato un ritardo del treno di 28 minuti. La capotreno ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.