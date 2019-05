Incendio, donna all’ospedale

Incendio nelle prime ore del giorno a Tortona, in via Opizzoni. Una donna è stata trasportata all’ospedale a causa di un’intossicazione. Le fiamme sono divampate nella camera da letto dell’abitazione. L’allarme è stata dato da un passante che ha visto la donna sul balcone. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato per mettere in sicurezza la struttura.