A Tortona i danni della pioggia

Ancora disagi per la pioggia a Tortona: le precipitazioni tanto improvvise quanto intense del tardo pomeriggio hanno portato all'allagamento di alcuni sottopassaggi e, curiosamente, del pezzo della Provinciale per Castelnuovo che collega la rotonda davanti al campo nomadi e quella in strada Statale per Voghera. C'è voluto pochissimo perché si formasse una lunga fila di automobili, ma l'intervento degli addetti del comune ha permesso di liberare in breve tempo la situazione permettendo almeno al traffico, in attesa della pozza d'acqua, di defluire.