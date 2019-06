Ciclista investito, è grave

Ciclista gravemente ferito ieri sera a Castellazzo Bormida. L’incidente in viale Milite Ignoto verso le 20. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno che hanno intubato il 70enne trasportandolo poi all’ospedale in codice rosso. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro. L’uomo è stato investito da un’auto.