Camper si ribalta sull’A21, feriti 4 ragazzi

Camper ribaltato ieri sera sull’autostrada A21 tra Felizzano e Asti est. Feriti tre ragazzi e una ragazza. Sul posto, oltre alla polizia Stradale, sono intervenuti i medici del 118. I quattro sono stati trasportati all’ospedale (in codice giallo) all’ospedale di Asti. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.