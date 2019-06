Reati in calo, tranne truffe e frodi informatiche

Trentacinquemila servizi di perlustrazione con altrettante pattuglie impiegate. Milletrecentoventotto i servizi di ordine pubblico, 2.298 le persone denunciate all’autorità giudiziaria, di cui 310 in stato d’arresto. I carabinieri si apprestano a commemorare il 205° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, parlando del loro lavoro capillare su tutto il territorio provinciale. La cerimonia si terrà al Comando provinciale di piazza Vittorio Veneto, alle 18, domani (mercoledì 5 giugno).

Il lavoro dei militari è stato presentato questa mattina dal colonnello Michele Angelo Lorusso alla presenza di tutti i comandanti delle Compagnie della Provincia: Claudio Sanzò (Alessandria), Carlo Giordano (Tortona), Christian Tapparo (Casale), Marzia La Piana (Novi Ligure) e Ferdinando Angeletti (Acqui Terme).

Tra le tipologie di reato, quello maggiormente consumato è rappresentato dai furti nonostante in complessiva diminuzione: da 6.357 si è passati a 5.699, sostanzialmente invariata la percentuale di quelli scoperti (7,2%).

I danneggiamenti spesso sono messi in relazione con gli atti vandalici: da 1.669 si passa a 1.567, con un incremento percentuale, seppur contenuto, di quelli scoperti.

Le rapine, da 88 si passa a 78, con un decremento generalizzato delle principali tipologie (in abitazione -6,2%; in esercizi commerciali -45%, in banca e uffici postali -75%). Unico dato in controtendenza quello relativo alle truffe e frodi informatiche: da 771 a 938 (+21%), nonostante un contenuto aumento della percentuale di quelle scoperte.

Significativa l’azione condotta per contrastare il traffico e lo spaccio di droghe: 99 persone denunciate, 30 delle quali in stato d’arresto. Stupefacente sequestrato: 900 chili (882 chili di hashish; 2,1 chili di cocaina; 2 chili di eroina e 14 chili di marijuana).