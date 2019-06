Marijuana e hashish ‘fatti’ in casa, due arresti

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due arresti ad Acqui Terme.

I carabinieri, insieme ai colleghi della Forestale, hanno bloccato in flagranza di reato, Franco e Maurizio Belperio, 43 e 39 anni. L’indagine era partita per una serie di furti in abitazioni avvenuti nella zona di Melazzo. Durante gli accertamenti, transitando nei pressi dell’abitazione a due piani dei fratelli Belperio, i militari hanno avvertito il forte e tipico odore della marijuana.

In considerazione del fatto che uno dei due fratelli era già noto per un precedente specifico, hanno deciso di procedere alla perquisizione dell’abitazione. Ed effettivamente è spuntata una grande quantità di marijuana, conservata in diverse stanze e in diverse modalità. In tutto quasi tre chili di sostanza e infiorescenze pronti da imbustare e immettere sul mercato.

Ciò che ha stupito è stato anche il ritrovamento di quasi tre etti e mezzo di hashish, normalmente rinvenuta in Italia già confezionata in panetti o in misure inferiori. Invece, i due fratelli avevano iniziato, partendo dalla marijuana, a ricavare in autonomia l’hashish, che ha un valore di mercato superiore.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato quasi 20.000 euro.

E che l’attività fruttasse lo si è dedotto dalla somma di oltre 4.000 euro di cui disponevano i due, cifra considerata provento dello spaccio già avviato.

Sono stati sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Per Franco e Maurizio Belperio è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione del Pm di turno, l’accompagnamento presso le camere di sicurezza della Compagnia di Acqui in attesa del processo per direttissima che ha visto convalidati gli arresti e la condanna per entrambi. Hanno patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione.