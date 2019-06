Non si ferma all'alt, fuga e inseguimento

Tenta la fuga forzando un posto di controllo. Arrestato.

I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno bloccato Vittorio De Martino, 45 anni: è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari avevano attuato un posto di controllo a Serravalle. Quando la pattuglia gli ha imposto l'alt, De Martino è fuggito. L’uomo ha affrontato le strette strade del centro abitato compiendo manovre pericolose.

Durante la fuga, l'uomo non si è fermato agli incroci semaforici, non ha rispettato la segnaletica e la presenza di atri veicoli, ponendo in serio pericolo anche l’incolumità dei Carabinieri costretti a un inseguimento. Il 45enne è stato fermato in via Vittorio Veneto, dopo essere finito contro un marciapiede.

Era sprovvisto di patente di guida poiché ritirata nel 2014.

In attesa del giudizio per direttissima, De Martino è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.