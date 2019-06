Scooterista tamponata alla rotonda, è grave

Sono gravissime le condizioni di Irene Bianco, 23enne residente a Tortona, coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nella rotonda che unisce la ex statale dei Giovi a via Postumia. La ragazza viaggiava in scooter e si era regolarmente immessa nella rotatoria: dopo avene percorso circa tre quarti del percorso, è stata tamponata da una Peugeot 5008 guidata da M.O., 49enne, anch’egli di Tortona, finendo a terra e urtando violentemente l’asfalto. La situazione è parsa molto grave fin da subito ai soccorritori del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, l'hanno trasferirla all’ospedale di Alessandria, dove è giunta in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti di polizia municipale di Tortona: la causa dell'incidente sarebbe da ricondurre in una mancata precedenza da parte dell'autovettura. Le indagini sono in corso.