I Vigili del Fuoco impegnati sui tetti di Casale

CASALE - In seguito alla due giorni di maltempo che ha investito il territorio Casalese tra domenica e lunedì, con grandine e pioggia il primo giorno, temporali e bufere di vento il secondo, si susseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree a rischio.

In particolare l'attenzione dei pompieri è rivolta ai tetti come testimoniato da queste due fotografie, relative al tetto della Galleria Santa Croce di via Roma, dove si è lavorato a lungo martedì pomeriggio e a un edificio in via Marzabotto, dove martedì notte è stata rimossa una antenna parabolica pericolante.