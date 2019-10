Ritrovato uomo disperso nei boschi in Val Curone

POZZOL GROPPO - È stato ritrovato poco dopo la mezzanotte di oggi l’uomo che si era perso nei boschi in Val Curone, nei pressi di Pozzol Groppo.

L’allarme era scattato ieri sera, lunedì 14, verso le 21, attivato da lui stesso, nel momento in cui si era accorto di non riuscire a ritrovare la via per riprendere la sua auto e rientrare.

Le ricerche dei Vigili del Fuoco di Tortona si sono fatte complicate, a causa delle informazioni giocoforza imprecise fornite, della zona boschiva e della forte pioggia e sono state necessarie tre ore di operazioni per individuarlo in localita Brienzone.

Nessun problema fisico per il disperso, 47 anni; non sono invece note al momento le ragioni per cui egli avesse raggiunto la zona in auto per poi addentrarsi a piedi nei boschi di sera.