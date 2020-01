Udienza preliminare Eternit bis: “sì” alla costituzione di parte civile delle associazioni

VERCELLI - Un elenco di morte, lungo 392 nomi. Per loro, e per molte associazioni che si sono costituite parte civile, i pubblici ministeri di Vercelli chiedono che il patron di Eternit Italia (multinazionale che produceva manufatti d’amianto) sia mandato a processo per omicidio doloso. É iniziata oggi la prima delle quattro udienze preliminari già in calendario (si torna in aula venerdì 17, quindi il 20 e 24 gennaio) del processo Eternit bis, al termine delle quali il Gup stabilirà se rinviare a giudizio o meno Stephan Schmidheiny, e con quale capo di imputazione: doloso o colposo.

Si è trattato di una lunga giornata, dove la difesa dell’imputato ha contestato la richiesta di costituzione civile di molte associazioni: il giudice ha rigettato, ammettendole tutte.