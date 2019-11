Quattro maestri per la Biennale d'Arte di Alessandria

Il curatore Matteo Galbiati presenta la mostra 'In the matter of color' che apre la Biennale d'Arte di Alessandria Omnia. Promossa dall'associazione Libera Mente, viene inaugurata sabato alle 17 a Palazzo Monferrato. Sono esposte le opere di quattro grandi maestri: Natale Addamiano, Alberto Biasi, Turi Simeti e Pino Pinelli.