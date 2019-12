Chicano, una testimonianza che commuove

L'attore Massimo Rigo legge il commovente testo scritto da Chicano che nel carcere di San Michele rivede completamente la propria vita e volta pagina. Prima di essere arrestato era a capo di una gang sudamericana. Tornato in libertà pagherà con la vita questa scelta: cercherà di convincere un giovane a non commettere i suoi passati errori e proprio per questo sarà assassinato.

Il racconto è stato scritto nell'ambito del progetto Face to Face, promosso da Massimo Orsi nell'ambito di Artiviamoci. Vicino a Massimo Rigo, l'autoritratto di Chicano, esposto al Di Noi Tre nella mostra sulle opere realizzate dai detenuti nell'ambito del progetto Face to Face.