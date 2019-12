I detenuti si raccontano

Nell'ambito del Festival delle arti recluse, è stato presentato il progetto Face to Face, progettato dall'artista alessandrino Massimo Orsi. Nel Libraccio Daniela Tusa, Massimo Rigo, Maurizio Pellegrino, Laura Marchegiani e Massimo Orsi hanno letto una selezione di racconti scritti dai detenuti della casa circondariale di San Michele. Nel Di Noi Tre in via Plana è stata inaugurata una mostra con gli autoritratti dei detenuti, che rimarrà aperta per un mese ed è visitabile ogni giorno (tranne il lunedì) dalle ore 19 alle 24. 'Il Piccolo' nei mesi scorsi ha pubblicato sia gli autoritratti che i racconti, che si possono tuttora leggere sul sito del giornale.

Nell'intervista Massimo Orsi spiega il progetto.