Il libro della Rossi su Edgar Reitz

ALESSANDRIA - Mercoledì 4 dicembre alle 21, all’Associazione Cultura e Sviluppo (piazza De André 76), avrà luogo una serata dedicata al cinema tedesco contemporaneo: uno tra i più grandi maestri del cinema tedesco ed europeo, autore della celebre saga di “Heimat”, raccontato da Barbara Rossi, autrice del libro “Edgar Reitz. Uno sguardo fatto di tempo” (Bietti Heterotopia, 2019), in dialogo con Sergio Arecco, critico cinematografico, e Michele Maranzana, docente di Scienze umane.

A seguire, in anteprima assoluta, la proiezione del film di Anna Hepp “800 mal einsam: ein Tag mit dem Filmemacher Edgar Reitz” (800 Times Lonely: One Day With German Filmmaker Edgar Reitz), presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Classici Documentari e ancora inedito in Italia. Il film verrà proiettato in versione originale, con sottotitoli in italiano. Ingresso libero.

L'evento è organizzato da La Voce della Luna, Associazione di cultura cinematografica e umanistica, Acit (Associazione Culturale Italo-Tedesca), Associazione Cultura e Sviluppo, Unitre di Alessandria.