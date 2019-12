Alessandria rende omaggio ad Angelo Morbelli nel centenario della sua scomparsa. L’appuntamento è per venerdì alle 17,30 nelle Sale d’Arte di via Machiavelli con un allestimento che propone le opere della collezione civica del grande artista.

L’iniziativa è promossa dal Comune e da Costruire Insieme, che nell'inaugurazione saranno rappresentati rispettivamente dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dal presidente Cristina Antoni.

La mostra continuerà fino al 1 marzo e sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19. Sarà aperta anche il 26 dicembre.

Due sono le opere di Morbelli in possesso del Comune. La prima è il ‘Goethe morente’ (olio su tela di 215 x 165 cm.), lavoro giovanile esposto per la prima volta a Brera. Fu donato nel 1893 dall’artista alla sua città natale in segno di riconoscenza per la borsa di studio offerta dal Comune. L’altra è la ‘Siesta invernale’, che rientra nelle sei che compongono il ‘Poema della vecchiaia’, esposte alla Biennale di Venezia del 1903. Fu proposto da Morbelli al socialista riformista Carlo Zanzi, direttore di tutte le scuole elementari e dell’infanzia di Alessandria. Uomo di grande cultura e amministratore illuminato, lo fece acquistare dal Comune per la Pinacoteca della città nel 1915.

L’allestimento è stato curato da Adolfo Carozzi, che ha predisposto pannelli esplicativi sui dipinti esposti e sulla vita di Morbelli. Supporto alla visita della mostra sono anche le copie del libro ‘Angelo Morbelli pittore alessandrino (1853 - 1919)’ di Giulio Legnaro.