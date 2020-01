Angelo Morbelli nel Museo C'era una volta

Il Museo C’era una volta di piazza Gambarina 1 partecipa alle iniziative per ricordare Angelo Morbelli. Domenica alle ore 17 ospiterà la presentazione del libro di Giulio Legnaro dedicato al famoso pittore alessandrino. Oltre all’autore, interverrà anche l’ex sindaco Pier Carlo Fabbio. ‘Angelo Morbelli pittore alessandrino (1853 - 1919)’ è il titolo del libro, la cui pubblicazione è stata promossa da Comune, Amag e Costruire insieme. Per Giulio Legnaro questa presentazione costituisce anche il ritorno in un ambiente in cui ha già operato come volontario del servizio civile, lasciando un ottimo ricordo per l’entusiasmo con cui ha partecipato alla vita del Museo.

Il volume, dotato di un ricco apparato iconografico, ripercorre in modo agile ed esaustivo la vita e il percorso artistico del pittore alessandrino. Si tratta di un lavoro a carattere divulgativo rivolta al mondo studentesco. Stampato in 1500 copie, è stato infatti distribuito nelle scuole primarie e secondarie.