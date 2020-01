Eliso Rivera, fondatore della 'Gazzetta dello Sport'

Eliso Rivera giornalista, fondatore e direttore di testate, su tutte ‘La Gazzetta dello Sport’, avvocato, filantropo, fra i primi a sostenere il mutuo soccorso. Adesso Eliso Rivera è, anche, un percorso nel Monferrato che è la sua terra di origine: porta il suo nome il più lungo dei tracciati (180 chilometri) della Monsterrato, l’evento per bici storiche, vintage, gravel e, anche, ebike, che unisce una ventina di sindaci impegnati a sfruttare l’enorme ricchezza di un brand straordinario. «Una avventura umana fuori dal comune, quella di Rivera», come sottolinea Gian Marco Pagani, assessore alla cultura di Masio, che al figlio illustre del paese ha voluto dedicare un libro della collana editata dall’amministrazione comunale. Sarà presentato sabato, alle 18, a Palazzo Monferrato, il cuore della ‘città delle biciclette’. Non poteva che essere un romanzo, affidato ad un giornalista appassionato di storia e maestro nelle ricerche, quale è Claudio Gregori, firma di ‘Gazzetta’.

Si potrà vivere l’emozione di un viaggio attraverso lo sport e la società a cavallo tra due secoli, dialogando con Gregori. Sarà anche l’occasione per visitare ‘Scatti. Coppi e i suoi fotografi’, mostra aperta fino al 2 febbraio, con gigantofotografie e i quadri di Miguel Soro. La vita di Rivera è anche l’assist perfetto per svelare le prime novità della 6ª Monsterrato, il 21 giugno, iscrizioni già aperte.