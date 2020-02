Venerdì, alle 18, viene inaugurata nella Casa di Quartiere di via Verona 116 “Scatti di Umanità – Storie di ordinaria disperazione”, mostra fotografica promossa dalla Società San Vincenzo de Paoli di Alessandria. Le immagini sono state scattate dal fotogiornalista siciliano Francesco Malavolta, impegnato da vent'anni nella documentazione dei flussi migratori che interessano il nostro continente. Ogni scatto è un racconto. Ogni racconto, una storia. Ogni storia, un tentativo di salvare la peculiarità della vita ritratta sfuggendo alla logica spersonalizzante che presenta le migrazioni come fenomeni anonimi.

L’autore racconterà come sono nati quegli scatti e stimolerà una riflessione sui fenomeni migratori dell’ultimo decennio, che si sono intensificati in un modo senza precedenti. L'iniziativa ha il patrocinio delle Acli e della Casa di Quartiere. La mostra resterà visitabile fino a domenica 23 febbraio, con ingresso gratuito, tutti i giorni, negli orari di apertura della Casa di Quartiere (9-12 e 14.30-19).