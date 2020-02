Gianni Oliva spiega gli anni di piombo e tritolo

Venerdì alle 18, incontro con lo storico Gianni Oliva, autore del volume ‘Anni di piombo e di tritolo’, nel salone di rappresentanza della ‘Basile’ in via Tortona 71. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Libera Mente e Docenti Senza Frontiere. Presenterà Pier Luigi Cavalchini e modererà Fabrizio Priano.Un'occasione per riflettere su un periodo che ha segnato profondamente la storia del nostro paese. Il volume di Oliva copre un ampio arco temporale, partendo dalla strage di piazza Fontana nel 1969 per finire con l'assassinio del senatore Ruffilli nel 1988.