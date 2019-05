Fabbrica in festa coi tappi esportati in mezzo mondo

Mi rende felice vedere l’azienda più grande di quando abbiamo iniziato». Alla festa per i quarant’anni della Tetra Pak Closures Italy di Sezzadio non poteva mancare il fondatore, Roberto Guala, accolto dal direttore Christophe Pena Dit Piedra e dai responsabili dello stabilimento.

L’ospite più atteso è stato fra i primi visitatori ad iniziare la giornata, organizzata dall’azienda per condividere l’attività con le famiglie dei lavoratori e la popolazione, alla scoperta del reparto produttivo e delle innovazioni tecnologiche.

Insieme per condividere traguardi raggiunti e nuovi obiettivi, spaziando dall’aperitivo in giardino al pranzo all’aperto con giochi gonfiabili per bambini, alti quasi quanto i silos in acciaio contenenti la plastica in grani, da fondere e stampare in 3,5 miliardi di tappi, che mediamente ogni anno da qui vengono distribuiti in tutto il mondo.