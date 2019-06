‘Storie di Alternanza’, idee e scuole premiate

Sono state premiate nella sede della Camera di Commercio di Alessandria le tre scuole della provincia che hanno partecipato al premio ‘Storie di Alternanza’, rivolto ai migliori racconti multimediali realizzati dagli studenti riguardanti le esperienze di alternanza scuola/lavoro.

L’ente alessandrino, attivando questo percorso, ha inteso rivolgere uno sguardo di attenzione al mondo delle scuole, attraverso l’adozione di un apposito bando: il premio è rivolto a due categorie, distinte per tipo di istituto scolastico, ovvero licei e istituti tecnici e professionali di Alessandria e provincia.

«Come Camera di Commercio di Alessandria - spiega il presidente, Gian Paolo Coscia - abbiamo ormai avviato un percorso di sostegno dell’orientamento al lavoro e alle professioni con impegno e serietà, sperando di diventare un punto di riferimento per le imprese del territorio e pure per le scuole, in collaborazione ovviamente con il Provveditorato agli Studi di Alessandria ed Asti e le associazioni di categoria provinciali».