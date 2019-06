Lucchini, vice presidente delle città storiche e termali europee

Nei giorni scorsi, a Bruxelles, il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini è stato eletto vicepresidente di Ehtta, l’associazione che stringe, intorno ad un progetto promozionale, le città storiche e termali d'Europa.

Accanto a lui, il vicesindaco della città porteghese Caldas da Rainha ed il francese Eric Brut, direttore dell’associazione delle città termali del Massiccio Centrale che include la prestigiosa Vichy.

I tre saranno alfieri del neo presidente Josè Manuel Baltar Blanco, vertice della Provincia di Ourense in Galizia, accanto alla squadra di quindici consiglieri.

«La rete Ehtta, creata nel 2009 con Acqui Terme tra i membri fondatori, è incaricata di gestire l'itinerario termale certificato dal Consiglio d'Europa, attraversa 16 paesi – ha spiegato Lucchini - conta oggi 49 membri e sta incrementando il numero degli associati. Un network che si sta relazionando con le istituzioni europee e le principali organizzazioni mondiali internazionali, come Unesco e l’Organizzazione Mondiale del Turismo, e che sta facendo i primi passi in azioni concrete di marketing turistico con la presenza su portali internazionali del settore».

Al sindaco Lucchini, entusiasta e motivato per questa elezione, e ai suoi neoeletti colleghi, il compito di lavorare sulle linee guida per la programmazione e la definizione dei temi da affrontare in ambito turistico/culturale e di ricerca scientifica, di individuare le fonti di finanziamento in funzione delle attività previste, di pensare agli strumenti e alle diverse fasi da attuare su tutti i livelli, le decisioni e le fasi di esecuzione.

Tre le potenzialità da valorizzare: cultura, visibilità turistica e proprietà acque termali.

Il nuovo direttivo si metterà all’opera dopo la ratifica dell’incarico dell’assemblea generale dei soci di Ethha prevista il 10 ottobre a Spa.