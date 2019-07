Pernigotti, mesto rientro: non sarà la fine dell’incubo

NOVI LIGURE - I componenti del gruppo dei ‘Democratici per Novi’ nel consiglio comunale della città del sindaco Gian Paolo Cabella, hanno chiesto un incontro con i membri della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure allo scopo di essere informati sui clamorosi sviluppi della situazione all’interno della fabbrica dolciaria.

La proprietà ha infatti richiamato in fabbrica operai e impiegati dopo 5 mesi e mezzo di cassa integrazione, preceduti da tre mesi di assemblea permanente in fabbrica.

Luca Patelli, dipendente della Pernigotti, è componente del gruppo consiliare dei ‘Democratici per Novi e sull’argomento dice: «Il ritorno in fabbrica di lavoratori in cassa integrazione dovrebbe sempre essere un momento positivo, ma in questo caso a rendere inquietante la situazione provvede la mancanza di garanzie per il futuro. Per questo, personalmente, ritengo molto strana e certamente esagerata, l’esultanza che in tanti hanno postato sui social parlando di vittoria. Meglio essere cauti»