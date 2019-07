Tortona, discarica: il torrente non pregiudica un ampliamento

TORTONA - La discarica di Tortona, che serve il territorio consoritle di Srt raccogliendo anche i rifiuti indifferenziati conferiti dalle zone di Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, potrà avere ulteriori cinque anni di vita grazie all'ampliamento.

Le verifiche di conferenza dei servizi e i rilievi effettuati dalla Provincia nei mesi scorsi hanno confermato la possibilità di ampliare senza pericoli eccessivi per un innalzamento di 4 metri, corrispondenti a una cubatura di 450.000 mc di rifiuti.

La zona di Cascina Terlucca, in cui sorge la discarica, preoccupava in teoria per la prossimità del torrente Scrivia, al punto che il progetto fu messo in discussione nella passata amministrazione con mozioni in consiglio comunale, ma l'esame del territorio e la serie storica del livello dell'alveo analizzato su circa 40 anni di dati hanno dimostrato come il rischio esondazione in quella zona risulti fondamentalmente basso e quindi l'autorizzazione all'ampliamento non ha riscontrato criticità particolari.