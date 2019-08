Marengo Doc: i vini premiati 'in vetrina' fino a dicembre

ALESSANDRIA - "Il Premio Marengo Doc non può rimanere un’iniziativa fine a se stessa, occorrono eventi collaterali che diano visibilità ai produttori locali e alle eccellenze del territorio", con queste parole Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, presenta gli appuntamenti che, a partire dal mese di agosto e nei mesi a seguire, faranno da corollario al 45° concorso enologico (i quattro vincitori del ‘Marengo d’Oro’ sono stati annunciati lo scorso maggio) organizzato da Asperia, l’azienda speciale per la promozione economica.

Incontri e degustazioni

"Le nostre aziende vitivinicole devono essere accompagnate verso nuove opportunità commerciali - sottolinea Coscia - e gli eventi in programma hanno proprio questa finalità". Quale location migliore, quindi, di un grande centro commerciale frequentato ogni anno da oltre 6 milioni di persone per dare lustro e visibilità ai vini migliori della provincia? A partire da agosto, nel concept store ‘Ledolciterre’ avviato all’Outlet di Serravalle dal Consorzio turistico ‘Terre di Fausto Coppi’, ogni venerdì sino a gennaio 2020 verrà messo a disposizione uno spazio attrezzato a titolo gratuito per proporre degustazioni e sviluppare contatti diretti con visitatori di ogni parte d’Italia e del mondo. "Siamo lieti di poter collaborare con la Camera di Commercio di Alessandria - dichiara Massimo Merlano, presidente del Consorzio novese - perché vogliamo aiutare le aziende locali ad affacciarsi su un mercato il più possibile internazionale per avvicinare i produttori alle nuove realtà commerciali".

L’incoming buyer

Nella seconda metà di ottobre è invece in programma un incoming buyer per operatori provenienti dai principali paesi europei che avranno la possibilità di visitare le aziende e le cantine del territorio. Come già successo negli ultimi due anni, in concomitanza con l’arrivo dei buyer, il 14 ottobre si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del 45° Marengo Doc. Sempre a partire da ottobre e fino al mese di dicembre, infine, le strutture ristorative locali (entro un massimo di 30) che si fregiano del ‘Marchio Q - Ospitalità Italiana’, riceveranno 12 bottiglie dei vini premiati da offrire per un giorno in degustazione alla clientela.