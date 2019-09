Debutta il mercatino, all'Europista nuova opportunità

ALESSANDRIA - Primo test ampiamente superato. Così dicono gli operatori che stamani, martedì, hanno debuttato allestendo un mercatino a Borgo Città Nuova, all'Europista, popoloso quartiere di Alessandria.

E' un'idea di Cia e Confagricoltura, per andare incontro alle esigenze di una zona cittadina in cui i negozi non abbondano ma dove, in compenso, sono presenti molte attività, dalla banca alla scuola al poliambulatorio Patria. Una decina i produttori che garantiscono verdura, frutta, miele, nocciole di qualità.

Probabilmente, l'inaugurazione ufficiale sarà martedì prossimo.