Con tartufi e vino l’economia gira facendo squadra

ALESSANDRIA - Non s’inerpica mica in tanti giri di parole l’assessore regionale Marco Protopapa: «In altre zone del Piemonte si fa sinergia, ci si aiuta, si collabora, si promuovono interscambi. Anche nell’Alessandrino sarebbe ora che lo si facesse». La seconda parte della frase non è esattamente testuale, ma il condensato di un pensiero più complesso. Anzi, di un’esigenza.

Insieme si cresce, e lo si può fare anche col tartufo e col vino che poi sono i due buoni motivi per i quali si è qui, alla Camera di Commercio di Alessandria, ospiti del presidente Gian Paolo Coscia impegnato a illustrare ‘Le tavole del tartufo’, evento nato nel 2015 con il chiaro obiettivo di offrire vetrina a ristoranti e agriturismi di tutta la provincia, griffati con il marchio Q, destinato a chi promuove l’ospitalità italiana.

Protopapa, in pochi mesi da assessore, ha girato il Piemonte e un’idea se l’è fatta. Ha capito che dove si collabora i risultati arrivano, e lancia input, promettendo, per il prossimo anno, un maggior coinvolgimento della Regione a fianco di una Camera di Commercio che cerca di fare sintesi ed essere trampolino, a beneficio, per ora di 27 ristoranti che il 12 cominceranno l’avventura enogastronomica, proponendo anche alcuni vini del concorso enologico Marengo Doc, la cui cerimonia di premiazione si svolgerà il 14 ottobre a Palazzo Monferrato.