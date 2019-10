Pernigotti, c’è diffidenza verso il piano di ritorno al passato

NOVI LIGURE - Dopo l’incontro al ministero e l’annuncio che la Pernigotti continuerà a produrre presso lo stabilimento di Novi Ligure, cioccolato, torrone e anche prodotti per la gelateria, questi ultimi commercializzati dalla ditta Optima, la situazione allo stabilimento di viale della Rimembranza a Novi è tornata com’era un anno fa.

L’unico cambiamento, che non si vede, ma è palese, è la diffidenza dei lavoratori al riguardo delle intenzioni annunciate dai proprietari della Pernigotti.

Non si fidano più perché troppe volte i piani sono stati stravolti all’improvviso. Non li rassicurano nemmeno le dichiarazioni rilasciate al giornale di economia e finanza ‘Il sole 24 ore’ da Pierluigi Colombi, chief financial officer di Pernigotti Spa, secondo il quale l’operazione conclusa con Optima per la cessione del ramo commerciale ‘Ice & pastry’ attraverso un contratto di co-packing per una fornitura decennale offre nuove prospettive all’azienda.