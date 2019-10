Le giornate d’autunno sono per i nostri tesori

ALESSANDRIA - Palazzi storici, archeologia industriale, paesaggi naturali. Le giornate d’autunno del Fai permetteranno di visitare siti in tutta la provincia, valorizzando un territorio ricco di potenzialità spesso sottovalutate sul piano del turismo culturale.

La Delegazione di Alessandria ha predisposto una nutrita serie di iniziative per questo fine settimana, in collaborazione con altre associazioni locali. Tutti i siti saranno aperti dalle 10 alle 18 di domenica. Sola eccezione per Ovada dove le strutture saranno visitabili sia al sabato che alla domenica ma solo nel pomeriggio.

Ad Alessandria verranno proposte visite all’Ospedale Ss Antonio e Biagio e al suo patrimonio storico documentale. L'Azienda Ospedaliera persegue da anni un ampio progetto di tutela e promozione dei suoi tesori.

Il Fai ha posto la sua attenzione anche su storiche strutture industriali.