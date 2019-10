Produzione sempre ok, anche nei primi tre mesi del 2019

ALESSANDRIA - La Giornata dell’Economia aveva già descritto una provincia con più luci che ombre. Anzi, con alcuni elementi di riflessione interessanti. La buona notizia è che questo trend è confermato anche per i primi mesi di quest’anno. Lo dicono i numeri in possesso di Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio alessandrina.

Partiamo dalla produzione industriale, con la ‘media’ e la chimica in evidenza. L’indice, nel quarto trimestre del 2018, faceva registrare un +2,8% rispetto all’analogo periodo del 2017 e rappresentava il miglior risultato del Piemonte, fermo a -0,4.

Nei primi tre mesi del 2019, Alessandria vanta ancora lo stesso primato regionale, segnando un valore positivo dell’1,2: «Questo è un elemento - sottolinea Coscia - da tenere in considerazione. Per contro, nel periodo gennaio-luglio 2019, le ore autorizzate di cassa integrazione in provincia sono state 1,3 milioni. Vuol dire un calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno».