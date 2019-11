Licenziamenti? «No, riorganizzazione e turnover»

SPINETTA MARENGO - Prima la notizia dell'avvio della procedura di 'licenziamento collettivo' per 28 dipendenti del polo chimico di Spinetta Marengo, la Solvay, da parte dei sindacati (Cgil, Cisl e Uil).

Poi le prime risposte dell'azienda per tranquillizzare. «La società intende precisare che tale procedura riguarda alcune operazioni di riorganizzazione di qualche reparto, diventate necessarie per il mantenimento della competitività del sito. Tutti gli interventi verranno preventivamente discussi con le organizzazioni sindacali, privilegiando soluzioni condivise rivolte a minimizzare l'impatto e favorendo il turnover».

Una dichiarazione che, pur nella conferma di 28 esuberi dichiarati per uno stabilimento di quasi 600 lavoratori, sembra disegnare uno scenario meno allarmante, parlando di «riorganizzazione e per alcuni anche di accompagnamento alla pensione». Ma restano le perplessità dei sindacati che potranno iniziare ad avere qualche dettaglio in più solo l’8 novembre nell'incontro in Confindustria.