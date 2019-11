Pernigotti, giovedì 14 si va al Mise

NOVI LIGURE - A un anno da quell’inquietante 6 novembre 2018, quando la Pernigotti annunciò l’intenzione di chiudere lo stabilimento di Novi, pare sia pronto il piano industriale che era stato sollecitato dal Ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico. Sarà analizzato e discusso giovedì 14 novembre al Mise e dovrebbe contenere il progetto per il rilancio.

L’uso del condizionale è consigliato dai numerosi cambi di strategia dell’azienda di proprietà dei fratelli turchi Toksöz avvenuti negli ultimi 364 giorni.

Un anno orribile, quello che si conclude domani, iniziato con il raggelante annuncio della chiusura del sito cittadino e della collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività di un centinaio di dipendenti diretti, con conseguente perdita del lavoro per altrettante persone, tra l’indotto e gli interinali.