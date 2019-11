Poste: tutti i giorni lavoro extra e missioni. E le assunzioni?

ALESSANDRIA - «In provincia di Alessandria erano previste 10 assunzioni. Ma dove, come e quando non si sa. E comunque sono numeri troppo bassi per garantire standard qualitativi dei servizi delle Poste Italiane adeguati alla complessità di uffici presenti sul nostro territorio».

Una situazione che si protrae da tempo e che inizia a preoccupare i sindacati di categoria Slc Cgil, Uil Poste e Slp Cisl.

«Sarebbe necessario un tasso di sostituzione più adeguato alle esigenze del territorio, ma le assunzioni sono decise a livello nazionale e regionale». La cosa certa è che manca personale, tanto da rischiare non solo «di danneggiare il servizio all’utenza, ma anche di avere ricadute sui lavoratori e sulla qualità della loro prestazione, per lo stress psicologico».