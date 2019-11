Ex Ilva, governo e ArcelorMittal adesso trattano

NOVI LIGURE - L’attesa svolta del caso Ilva è arrivata alle 12.49 di sabato, quando l’ufficio stampa di ArcelorMittal ha diramato questo comunicato: “Am InvestCo (il ramo d’azienda che ha in affitto gli ex siti produttivi dell’Ilva) conferma che l’incontro tenutosi venerdì con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto”.



Ieri, così, il premier - assediato dai cronisti durante la visita a una fabbrica automobilistica di Melfi - ha ammesso che è stata intavolata una trattativa che ha l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo, ma ha anche chiesto tranquillità. E aggiunto che, per portarla a termine, «ci vorranno alcune settimane».