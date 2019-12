"L’impegno di Alexala: formare esperti di turismo"

ALESSANDRIA - Anche per la quarta edizione del Master in Economia, innovazione e accoglienza per l’impresa turistica, che si svolgerà all’Università del Piemonte orientale, Alexala ci sarà.

Un impegno, quello del consorzio guidato da Pierluigi Prati, che si rinnoverà nel 2020 (iscrizioni entro il 20 gennaio), quando decollerà la nuova proposta, sotto la direzione del professor Marco Novarese del Digspes.

"Noi - ricorda Prati - siamo stati gli ideatori del master, finanziandolo in modo importante. Se continuiamo con un ruolo attivo è perché crediamo fortemente nel progetto, tant’è che uno dei nostri consiglieri, Manuela Ulandi, segue specificatamente tutte le attività connesse. Anche per la prossima edizione, se mai ce ne fosse bisogno, siamo i primi a confermare la partnership"