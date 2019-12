Ancora picchetti: la lotta di SiCobas contro Clo e Coop

ALESSANDRIA - Si è tenuta sabato scorso, 14 dicembre, presso la Casa di Quartiere di Alessandria l’assemblea pubblica di SiCobas per organizzare meglio le iniziative già in discussione insieme ai cittadini ed alle realtà solidali: prima di tutte la campagna di boicottaggio della Coop.

L’azienda viene ritenuta colpevole nel non voler prendere una posizione riguardo i licenziamenti di più di venti dipendenti provenienti da Marocco, Algeria, Filippine, Ghana, Senegal, Egitto ed India da parte della cooperativa Clo ad inizio dicembre.

Il giorno prima, venerdì, c’era stata l’ennesima protesta davanti ai cancelli del magazzino di Rivalta Scrivia, cominciata in piena notte e portata avanti fino alle dieci del mattino bloccando molti camion; la grande partecipazione di altri lavoratori e solidali da diverse città ha fatto desistere dai propositi di sgombero le forze dell’ordine, fino a che è stata la stessa Clo a chiedere un incontro con i rappresentanti di SiCobas per migliorare le proposte discusse nell’ultimo incontro in prefettura.