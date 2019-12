"Automobili e aerei, ma qui anche il packaging"

BISTAGNO - Dal settore automobilistico a quello aeronautico. Passando per quello ferroviario e dell’energia. Danobatgroup è uno dei maggiori produttori di macchine utensili: un colosso dei Paesi Baschi che ha messo radici qui. In particolare nell’area industriale di Bistagno, in regione Cartesio, grazie all’alleanza con l’imprenditore acquese Alberto Tacchella, che nel settore vanta 35 anni di esperienza.

Così, due anni fa, nasce lo stabilimento industriale acquese, la Danobat Srl, unico riferimento in Italia: i 12 dipendenti della sede di Bistagno, tutti tecnici specializzati in un settore che impiega macchine ad alta precisione, intervengono nell’ultima, delicata fase di lavorazione di parti meccaniche.



Il packaging è il settore più di nicchia, rispetto a quello delle automobili, ma è anche quello su cui puntare, vista la tendenza consolidata di riduzione del quantitativo e dell’utilizzo della plastica per ‘beneficio ambientale’.